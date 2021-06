’Fabeltjes en arrogantie’

Quincy Promes, inzet: Yehudi Moszkowicz. Ⓒ René Bouwman/ANP/HH

Amsterdam - Simon Erisko* hield bijna een jaar zijn mond over de messteek die een van zijn knieën grotendeels verwoestte. Volgens Erisko stak zijn neef, profvoetballer Quincy Promes, hem in juli 2020 neer op een privéfeest in Abcoude. Terwijl Erisko nu strompelend en met pijn door het leven gaat, is Promes een van de voetbalhelden die Oranje naar de Europese titel moeten leiden. Dat kan Simon Erisko niet bevatten. „Waarom duurt het zo lang voordat justitie in actie komt?”