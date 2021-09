New York ruimt op na storm Ida: gebouwen onbruikbaar, 1300 auto’s weggetakeld

Meer dan duizend gebouwen zijn in New York beschadigd volgens een eerste telling. Inmiddels zijn zo’n 1300 auto’s weggetakeld die werden weggesleurd door het water. In het centrum van New York werden recordhoeveelheden neerslag gemeten. Water is weggepompt uit ziekenhuizen, overheids- en appartementengebouwen. De metro’s lopen tijdens de storm onder.

Elf van de slachtoffers, onder wie een kind (2), stierven doordat ze overvallen werden door het water dat ’s nachts in de kelders stroomde waar ze woonden. Burgemeester Bill de Blasio heeft aangekondigd de veiligheid van deze groep te willen verbeteren. Hij verwacht dat dergelijk extreem weer zich in de toekomst vaker zal voordoen.

Het noodweer heeft in de noordoostelijke staten New Jersey, New York en Pennsylvania aan zeker 44 mensen het leven gekost. Tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom.

Het noordoosten van het land werd geraakt door uitlopers van de orkaan Ida die eerder in de week in de zuidelijke staat Louisiana aan land was gekomen. President Joe Biden brengt later op de dag een bezoek aan New Orleans in Louisiana, waar de orkaan veel schade heeft aangericht. In het rampgebied hebben nog meer dan 800.000 huishoudens sinds zondag geen elektriciteit en bij velen stroomt geen water uit de kraan.

Mensen bij een metro-ingang in New York. Ⓒ ANP/HH

Ⓒ EPA

Biden, die eerder al zijn ontzag voor het natuurgeweld had geuit, sprak met plaatselijke functionarissen over hun frustratie dat de stroomvoorziening nog niet is hersteld. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog uiterlijk vijf dagen nodig te hebben.

Gouverneur John Bel Edwards zei Biden een verlanglijst te overhandigen met alle benodigdheden, waaronder brandstof omdat raffinaderijen ook getroffen zijn. Bij benzinestations en noodverdeelstations staan de auto’s in lange rijen. Maar ook wordt gewerkt aan het verdelen van water en voedsel.

Biden komt later op de dag nog met een reactie. De regering heeft al een deel van de strategische oliereserve vrijgegeven, helpt met generators en spreekt met energiebedrijven. Een kopzorg zijn de vele olielekken die zijn gemeld op land en water.