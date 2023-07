Nederlandse bussen halen vakantiegangers op uit Italië

Volgens SOS International, de alarmcentrale die het busvervoer coördineert, gaat het om meer dan 200 auto's. Het busvervoer is een gezamenlijk initiatief van de alarmcentrales van SOS International, de ANWB, Eurocross, VHD en Allianz.

De gestrande mensen worden naar verwachting tussen 15.00 en 19.00 uur opgehaald bij ongeveer twaalf campings en een aantal andere adressen. Zondagochtend tussen 08.00 en 11.00 uur zouden de bussen terug in Nederland moeten zijn.

Zondag wordt een tweede groep gestrande Nederlandse vakantiegangers met bussen opgehaald uit Noord-Italië. Volgens SOS International, dat het busvervoer coördineert, gaat het om honderd Nederlanders die zich na het noodweer van afgelopen week met schade hadden gemeld bij een alarmcentrale. Hun eigen voertuig is door het onweer en de hagel zodanig beschadigd dat ze niet meer zelf kunnen terugrijden.

In de loop van volgende week en ook volgend weekend worden naar verwachting nog meer bussen ingezet, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. Volgens de woordvoerder van SOS International wordt bij het benaderen van gestrande reizigers rekening gehouden met hun vakantieplanning. Zo zouden veel van de mensen die zaterdag of zondag met een bus worden opgehaald, dit weekend toch al naar huis gaan.

Het noorden van Italië werd in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door onweer en fikse hagelbuien. Daardoor raakten veel auto's, campers en caravans in het gebied beschadigd, vooral rond het Gardameer.

