‘Wat is die kritiek van Van Haga en Hiddema eigenlijk waard?’

Dan de vergelijkingen die deze week zijn getrokken tussen het coronabeleid en de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde niet alleen in een cartoon over coronaminister Hugo de Jonge, maar ook in uitingen van FvD en de PVV. De Winther: ,,Je ziet dat Geert Wilders Thierry Baudet wil overtoepen.’’ Verder in de podcast Afhameren: hoe gaat het verder met de formatie?

Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.