Amsterdam wint strijd tegen meer toeristenwinkels

Het hoogste rechtsorgaan van ons land is van mening dat de hoofdstad de zogenoemde monocultuur in het centrum mag tegengaan om te voorkomen dat winkels die op toeristen zijn gericht de overhand krijgen in het straatbeeld. Het bestemmingsplan ’Winkeldiversiteit Centrum’ biedt sinds 2018 een aanscherping van al bestaand beleid in Amsterdam. Voor 2017 bestaande toeristische bedrijven blijven buiten schot.

Verschillende pandeigenaren en bedrijven zoals Amsterdam Cheese Company en Tours en Tickets gingen tegen het aangescherpte bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op zich niet helemaal zonder succes, want de Cheese Company op het Damrak mag alsnog openblijven.

De Raad van State had in een eerdere uitspraak van december 2018 al geoordeeld dat de gemeente het verbod op nieuwe toeristenwinkels voor dit filiaal van de Cheese Company niet had mogen toepassen. De Cheese Company was al lang bezig met het opstarten van de winkel op het Damrak voordat het verbod op nieuwe toeristenwinkels gold en het gemeentebestuur was daarvan op de hoogte. Ook de kaaswinkels van Henri Willig Kaas in winkelcentrum Magna Plaza en aan de Singel zijn toegestaan.

De winkeleigenaren redeneerde dat de gemeente om verschillende redenen in strijd handelde met de Europese Dienstenrichtlijn. Maar naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeenteraad zich ’in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een monocultuur aan winkels en voorzieningen’ in het centrumgebied, en heeft de gemeenteraad het weren van nieuwe toeristische winkels ’noodzakelijk mogen achten met het oog op de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam’. Daarnaast slagen ook de bezwaren over discriminatie en waardevermindering van panden niet.