Coronademonstrant die aanbelde bij huis Hugo de Jonge is weer gearresteerd

De man had donderdagavond meerdere keren bij de voordeur van De Jonge aangebeld ’om verhaal te halen’. Hij filmde zijn acties live. De man kreeg echter nul op het rekest; via de intercom kreeg hij te horen dat er geen gesprek in zat.

De Amsterdammer is dezelfde nacht nog vrijgelaten. Maar de man stond vandaag weer op de Dam. Hij is door de Rotterdamse politie aangehouden in het kader van een Rotterdams onderzoek naar bedreiging.