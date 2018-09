NS vervoert 270.000 mensen naar Amsterdam

,,Inmiddels gaan mensen alweer naar huis'', meldt een woordvoerster van de NS. ,,Dat zien we eigenlijk op alle stations.'' De eerste evenementen zijn afgelopen en de laatste feesten vinden in de loop van de avond hun einde. De NS blijft nog tot laat doorrijden om ook de bezoekers van die evenementen naar huis te brengen. Naar schatting 70.000 mensen zijn inmiddels op weg naar huis.

De NS zet ook langere treinen dan gebruikelijk in. Dat is volgens de woordvoerster niet zozeer vanwege de drukte, maar maakt gewoon deel uit van de Oranjedienstregeling die de NS aanhoudt. Mede door de aanpassing van de dienstregeling kende de NS tot dusver weinig problemen in Amsterdam.

Burgemeester Van der Laan kijkt ook tevreden terug op de dag: ,,Er is een mooi feest gevierd, al moeten we de dag niet prijzen voordat het nacht is. Er was overdag overal muziek, bootjes en dansende mensen. We kunnen goed feestvieren in Amsterdam. Een groot compliment aan alle mensen die zich hebben ingezet voor deze sfeervolle en beheersbare Koningsdag. Ook past een groot compliment aan buurgemeente Amstelveen: een leuk programma en prima verlopen.”

Eindhoven, waar traditioneel ook veel mensen afkomen op de Oranje-evenementen, zag zo'n 63.000 mensen met de trein komen. Om Breda te bereiken maakten ongeveer 31.000 feestvierders gebruik van de NS. In Breda vindt het muziekspektakel van Radio 538 plaats. Dat is voor het eerst. Andere jaren vond het feest tijdens Koninginnedag nog plaats op het Museumplein in Amsterdam.