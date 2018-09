Girafje Beekse Bergen dood

Giraffenjong Sam kwam woensdag ter wereld. Met 50 kilo had hij een gezond gewicht, maar omdat Sam het eerste jong was van moeder Joto, was het voor de verzorgers van het safaripark in Hilvarenbeek spannend of hij de eerste dagen goed zou doorkomen.

Hun vrees bleek gegrond, want het lukte Sam niet om te drinken. De verzorgers probeerden hem nog sondevoeding te geven, maar ondanks hun pogingen is het jong toch overleden.

Het is het tweede dierenparkdrama dit weekend. Eerder vandaag werd al bekend dat de drie leeuwenwelpen die woensdag onverwachts ter wereld kwamen in de GaiaZOO in Kerkrade, het evenmin hebben overleefd. Vermoedelijk zijn ze opgegeten door een van de leeuwen uit het verblijf.