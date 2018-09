Prinsesjes toch meegekomen naar Amstelveen

Bij aankomst in Amstelveen net na twaalven werden de meisjes toegezongen door een kinderkoor.

De RVD liet zaterdag weten dat Willem-Alexander en Máxima pas op de dag zelf wilden beslissen of de prinsesjes mee zouden gaan. Daarom is hun aanwezigheid vooraf niet bekendgemaakt.

Het koningspaar koos ervoor om hun dochters mee te nemen naar Amstelveen omdat daar wat meer ruimte is op de route. Zaterdagochtend bezocht het koninklijk gezelschap het plaatsje De Rijp.

Rond half 2 zaterdagmidag eindigde de allereerste Koningsdag voor de koninklijke familie, een halfuur later dan gepland.

De familie kwam even over 12 uur 's middags aan in de voorstad van Amsterdam. Daar maakten ze een wandeltocht door het moderne Stadshart. Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix maakten kennis met de groene, sportieve, internationale en culturele aspecten van de stad.

Op het Stadsplein stonden de toeschouwers rijen dik. Zeker 25.000 mensen waren naar Amstelveen gekomen om de koninklijke familie te zien. Een gemeentewoordvoerder noemde het ,,erg druk maar gezellig''.