‘Obamagate en corona bewijzen: we hebben meer dwarsdenkers nodig’

„In een tijd van crisis stelt iedereen zich graag op achter een leider, maar daardoor vergeten we om kritisch te zijn”, aldus Wierd Duk in zijn nieuwste podcast. Volgens de Telegraafverslaggever faalt het coronabeleid van Nederland in vergelijking met andere landen. „Waarom hoor je hier zo weinig over?” Ook de onevenwichtige berichtgeving over de Amerikaanse president Trump en Obamagate toont volgens Duk het belang van meer dwarsdenkers.