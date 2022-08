Volle maan werpt schaduw over sterrenregen: ’Maar meerdere nachten een kans’

Binnenland

Aarde beweegt door meteorenzwerm, vallende sterren op komst

De aarde draait komende week door de meteorenzwerm van de Perseïden. Daardoor zijn er in de nacht van 12 op 13 augustus de meeste vallende sterren te zien, meldt Weeronline. „De kans op helder weer is groot”, op het beste moment rond 04.45 uur kunnen zo’n twintig vallende sterren per uur te zien zij...