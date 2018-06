Oud-kolonel die gevangenen doodde, vermoord

Vorige maand zei hij voor de Braziliaanse waarheidscommissie, die de schendingen van de mensenrechten onder de militaire dictatuur onderzoekt, dat hij er geen spijt van had dat hij „zo veel mensen als noodzakelijk was” om het leven had gebracht. Volgens Malhaes waren het „guerrillastrijders die een gewapende strijd voerden”. Een van zijn slachtoffers was de linkse parlementariër Rubens Paiva, die in 1971 bij een in scène gezet verkeersongeluk om het leven kwam.

De drie mannen waren volgens de echtgenote van de 76-jarige Malhaes hun woning in de buurt van Rio de Janeiro binnengedrongen. Zij wurgden hem. Ook stalen zij computers en een paar geweren. Volgens de prominente Braziliaanse advocaat Wadih Damous waren de drie mogelijk op zoek naar geheime dossiers die de vroegere militair in bezit had.

Onder de militaire dictatuur verdwenen bijna 500 tegenstanders van het regime of werden om het leven gebracht. Duizenden werden gevangengezet en gefolterd, onder wie de huidige president, Dilma Rousseff.

Julio Miguel Molina Días, een andere hoge militair die bij folteringen van tegenstanders van het militaire regime betrokken was, werd in november 2012 vermoord.