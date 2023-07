Premium Het beste van De Telegraaf

Roemeense arbeidsmigrant (40) overleden bij steekpartij: ’Hij zette een mes op zijn keel en sneed’

Kopieer naar clipboard

De politie was aanwezig op de plaats delict. Ⓒ Persbureau Meter

Een 40-jarige Roemeense man is zondagavond laat overleden bij een steekpartij in de tuin van een vakantiewoning aan De Kamp in het Drentse Gees. De verdachte, eveneens een Roemeen, is opgepakt.