Man in benen geschoten door politie na zwaaien met groot mes

Volgens de politie weigerde de man het mes ondanks verbale waarschuwingen en waarschuwingsschoten weg te doen. Een agent voelde zich daarom genoodzaakt de man in de benen te schieten. De politie zegt dat er daarna direct eerste hulp is verleend. De man is vervolgens overgedragen aan ambulancemedewerkers en naar het ziekenhuis gebracht.

De rijksrecherche is over het schietincident geïnformeerd en die gaat volgens protocol onderzoek doen naar het incident.