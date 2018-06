'Grote ICT-bedrijven leiden overheid om tuin'

Het is niet alleen de schuld van de overheid dat het met ICT-projecten vaak misgaat. Het zijn ook de enkele grote leveranciers van informatieprocessen die de overheid in de tang houden, veel geld aan de overheid verdienen maar niet tijdig en niet de juiste producten leveren. Ze kunnen dat, want bij de overheid is te weinig specialistische kennis om dit goed te controleren en te sturen. Ook komt negatieve informatie over slecht lopende projecten niet bij de ambtelijke en politieke top terecht.