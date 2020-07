De invloed van de Obama’s: strijd tegen Trump van start

Ⓒ Getty Images

’Waar is Obama?’, was een veelgehoorde wanhoopskreet in Democratische kringen als president Trump in hun ogen weer eens de bocht uitvloog. De oud-president bleef echter opvallend rustig. Nu de verkiezingsdatum nadert kruipt hij met zijn Michelle steeds meer uit de schulp. Ze hebben een fortuin opgebouwd, een nieuwe carrière veiliggesteld, en woensdag introduceert Michelle haar eigen podcast op Spotify. Het ’power couple’ van de Democraten lijkt klaar voor de strijd.