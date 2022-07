Analyse: Asielopvang loopt volgens deskundigen om diverse redenen vast

Binnenland

Honderd trekkers demonstreren kort bij aanmeldcentrum Ter Apel

Een honderdtal trekkers verzamelde zich donderdagmiddag bij het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De boeren waren rond 15.00 in Ter Apel, om 16.00 uur was de laatste trekker weer vertrokken. De boeren meldden zich in Ter Apel omdat ze zich „niet meer welkom voelen”, aldus een wo...