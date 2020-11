Doorbraak: arrestatie voor verdwijning zwangere Sumanta (22)

Dat meldt de politie Noord-Holland aan De Telegraaf. De krant meldde zaterdag dat de gehuwde man bij wie Sumanta in de kost was in Hoorn, haar heeft bezwangerd. Ze wilde geen abortus plegen, ondanks druk van het gezin waar ze verbleef. Dat heeft haar moeder bevestigd. De politie vermoedt dat het lichaam van Sumanta kort na haar verdwijning op 18 september in 2018 is gedumpt in het Robbenoordbos. Daar waren vermoedelijk meerdere personen bij betrokken.

De politie meldde in deze krant dat data van Google wordt ingezet om aan de hand van de telefoons van de personen die betrokken waren bij het dumpen van het lichaam, het lichaam te lokaliseren. Een rechter heeft hier toestemming voor gegeven. Nog nooit eerder werden in Nederland data van Google gebruikt voor het vinden van een lichaam.

Het lijkt een kwestie van tijd dat nieuwe aanhoudingen volgen.

Tips? Mail misdaadverslaggever [email protected]