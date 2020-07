Man gijzelt passagiers in bus Oekraïne

Loetsk ligt in het noordwesten van het land. Het is nog onduidelijk wat de eisen zijn van de man. Hij zou hebben verklaarde in het bezit te zijn van explosieven en wapens.

Volgens een correspondent van de Independent in Rusland gaat het om een man die op social media regelmatig kritiek uitte op het politieke klimaat in Oekraïne.

De politie meldt dat de omgeving is afgezet. Er zou ook zijn geschoten.