Politie maakt einde aan kaping bus in Oekraïne

Kort daarvoor bestormde de politie de bus. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou van tevoren persoonlijk met de gijzelnemer hebben gesproken.

De urenlange gijzeling speelde zich af in de stad Loetsk, 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Kiev. Volgens de politie waren twintig personen gegijzeld, hoewel eerder ook het aantal van ongeveer tien werd genoemd.

Tal van agenten en andere ordetroepen rukten uit voor de gijzeling in Loetsk. Ⓒ EPA

Schoten

Dinsdagochtend had de man in de stad met zo’n 200.000 inwoners de lijnbus gekaapt. Hij was gewapend met een aanvalsgeweer en schoot daarmee twee ramen van de bus kapot. Hij zou ook handgranaten of zelfgemaakte explosieven bij zich hebben gehad. De gijzelnemer is 44 jaar oud en heeft een strafblad. Hij zou twee keer zijn veroordeeld en zo’n tien jaar vast hebben gezeten.

Volgens lokale media heeft hij mogelijk psychische problemen. Hij zou via de berichtensite Twitter hebben geëist dat hoge functionarissen en geestelijken verklaren dat ze „terroristen” zijn.