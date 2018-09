Overstappers op e-roken gezonder

Meer dan de helft meldt wel bijwerkingen, zoals een droge keel en mond.

Dat blijkt uit een mondiaal onderzoek onder ruim 19.000 gebruikers, vandaag gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health en geschreven door de Griekse wetenschapper dr. Konstantinos Farsalinos. Hij is verbonden aan het Atheense Onassis Cardiac Surgery Center.

Tachtig procent van de 19.441 deelnemers aan de studie -ook wel "dampers" genoemd- bleek het sigaretten roken volledig vervangen te hebben door de e-sigaret. Bij de overige ondervraagden verminderde het aantal gerookte sigaretten van twintig naar vier.

Twijfel

Hoewel de bevindingen positief lijken om af te kicken van de gewone sigaret, waarschuwt de onderzoeker ervoor dat nog niet de effecten van de e-sigaret op lange termijn bekend zijn. „Het vergt nog follow-up studies om de algemene gevolgen van het gebruik van de e-sigaret voor de gezondheid vast te stellen.”

De twijfel over hoeveel gezonder een e-sigaret is dan een gewone sigaret is de reden waarom steeds meer autoriteiten regelgeving willen. Ook is er angst voor de aanzuigende werking op jongeren: men vreest dat ze beginnen met de elektronische sigaret en dan overgaan op de echte.

Het RIVM verricht nu onderzoek naar de effecten van de e-sigaret. „Er zijn zorgen over kwaliteit, verkoop en aanprijzing. De nicotine erin is verslavend en toxisch.”