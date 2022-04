Explosies bij school in Kabul, zeker 9 doden

Veel bewoners in de getroffen buurt behoren tot een sjiitische minderheid die vaker doelwit is van extremistische soennitische groeperingen, waaronder Islamitische Staat. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Wat de explosies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Eerder werd door een veiligheidsfunctionaris gesproken van een handgranaat, maar anderen berichten over geïmproviseerde bommen.

De Taliban hebben in augustus vorig jaar de macht in Afghanistan overgenomen nadat internationale troepen het land verlieten. IS is sinds begin 2015 actief in het land en heeft de afgelopen maanden verschillende bloedige aanslagen gepleegd. In januari werd nog een minibus opgeblazen in een sjiitische voorstad van Herat, in het westen van Afghanistan. Daarbij vielen zeven doden en negen gewonden.