Senaat spreekt Trump vrij van machtsmisbruik

Volg onderaan dit bericht de laatste updates vanuit Amerika van onze correspondent Jan Postma.

De aanklacht over het misbruik van macht werd met een meerderheid van 52 tegen 48 weggestemd. Bij de de tweede aanklacht, over het tegenwerken van het onderzoek, stemden de Senaatsleden volgens de partijlijnen: 43 voor schuldig en 57 tegen.

Senator en voormalig presidentskandidaat voor de Republikeinen Mitt Romney verraste eerder vandaag door voor een veroordeling en daarmee afzetting van de president te stemmen. Romney zei dat in een speech in het Capitool en hij bevestigde zijn keuze rond de stemming over machtsmisbruik tegen de New York Times. Hij breekt daarmee als eerste met de lijn van zijn partij. Binnen de ’rode’ partij wordt al opgeroepen om Romney te royeren voor zijn afwijkende keuze.

Senatoren gaven voorafgaand aan de stemmingen over twee aanklachten tegen Trump een verklaring. „De verkiezingen corrumperen om aan de macht te blijven is misschien de meest beledigende en destructieve overtreding van iemands eed die ik me kan voorstellen”, aldus een geëmotioneerde Romney. „En daarom is het een zwaar misdrijf en ik heb geen andere keus, gezien de eed die ik aflegde, om die conclusie te trekken.” De voormalig presidentskandidaat had eerder de kant van de Democraten gekozen toen die tevergeefs om het horen van getuigen vroegen.

Correspondent Jan Postma ziet de afwijkende stem van Romney als een ’indrukwekkend moment’. „Romney gaat tegen zijn partij en president in. Hij staat daarin op dit moment helemaal alleen. Hij is ook al langer een persona non grata in de partij.”

De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen 53 zetels hebben en de Democraten 47, stemde woensdag over twee aanklachten tegen Trump die het Huis van Afgevaardigden heeft ingediend. Om de president af te zetten is een tweederdemeerderheid nodig. Gezien de meerderheid van de Republikeinen was de verwachting al dat Trump niet zou worden afgezet. De Democraten stellen dat Trump de Oekraïense president onder druk zette om een onderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van Democraat Joe Biden. Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter, kondigde het afzettingsonderzoek op 24 september aan.

Op 18 december stemde de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in met de aanklachten. Op 15 januari brachten de aanklagers uit het Huis de aanklachten naar de Senaat. Twintig dagen en zeventien zittingen later brachten de honderd Senatoren woensdag met hun stemming het afzettingsproces tot een einde.

Trump wordt de eerste president die na een impeachmentproces herkozen kan worden. De presidentsverkiezingen zijn op 3 november dit jaar.