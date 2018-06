Topspeurders zoeken naar Lisanne en Kris

Dat heeft Ana Belfon, de Panamese procureur-generaal, bekendgemaakt op een persconferentie.

Nog onduidelijk is of de inzet van de eenheid betekent dat er aanwijzingen zijn over mogelijke betrokkenheid van de georganiseerde misdaad. Belfon wilde niets zeggen over het onderzoek. Openbaar Ministerie (OM) en politie blijven rekening houden met alle scenario's.

Lisanne Froon en Kris Krimers worden al sinds 1 april vermist in Boquete, Panama. Een intensieve zoektocht naar de twee meiden heeft vooralsnog niets opgeleverd.