Avril Lavigne beschuldigd van racisme

In de clip is de Canadese zangeres samen met Japanse danseressen te zien op enkele locaties in Tokio. Na het verschijnen op 22 april werd de video echter tijdelijk van YouTube verwijderd vanwege beschuldigingen van racisme. Ze zou volgens Amerikaanse media de Japanse cultuur belachelijk maken.

Zelf moet Avril er hard om lachen. "Racistisch??? LOL! Ik ben dol op de Japanse cultuur en ik breng de helft van mijn tijd door in Japan," aldus de zangeres donderdag op Twitter. "Ik vloog naar Tokio om deze video speciaal voor mijn Japanse fans op te nemen, met mijn Japanse label, Japanse choreochrafen en een Japanse regisseur IN Japan."

Bekijk hier de bekritiseerde videoclip van Avril.