Ontvoerde journalist vrij, Oekraïne verder op scherp

Donderdag kwam het conflict in Oekraïne verder op scherp te staan door de dood van vijf pro-Russische separatisten. Het Oekraïense leger doodde de vijf toen het controleposten in de buurt van de stad Slovjansk innam. Rusland reageerde woedend en waarschuwde Kiev indringend.

„Als het waar is dat het regime in Kiev het leger tegen burgers inzet, is dat een zeer ernstige misdaad tegen het eigen volk”, zei president Vladimir Poetin. Hij dreigde met consequenties voor „de mensen die zulke beslissingen nemen en de relatie tussen onze landen”.

Het nieuws over de dodelijke aanval op de controleposten kwam van de Oekraïense autoriteiten zelf. Zij noemden de vijf doden „terroristen”.

Rusland is intussen militaire oefeningen begonnen in het grensgebied als „antwoord op de Oekraïense escalatie”. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe verwees ook naar geplande NAVO-oefeningen in Polen en de Baltische staten. Aan die acties in de Oostzee doet onder meer een Nederlandse mijnenveger mee. Indien nodig is Nederland bereid om F-16's en een marinefregat naar Oost-Europa te sturen.

De Oekraïense regering eist opheldering over de Russische oefeningen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat Rusland binnen 48 uur moet uitleggen waar het mee bezig is.

Oekraïne, Rusland, de EU en de VS hebben vorige week afgesproken dat alle milities in het land de wapens moeten inleveren. Die zijn dat vooralsnog echter niet van plan. In het oosten houden pro-Russiche milities op diverse plaatsen overheidsgebouwen bezet.

De tijdelijke regering in Kiev worstelt met de vraag hoe het de pro-Russische milities kan ontwapenen zonder dat de situatie verder uit de hand loopt. Rusland hamert er juist op dat de zogeheten Rechtse Sector moet worden aangepakt. Die nationalistische groep heeft volgens Moskou vrij spel en zou Russischsprekenden intimideren.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verwijst ook nog altijd naar het akkoord van 21 februari. De deal die de pro-Europese oppositie en de toenmalige regering destijds tekenden, hield in dat er een regering van nationale eenheid zou komen. Dat gebeurde niet: het parlement zette een dag later president Viktor Janoekovitsj af.