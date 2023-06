Vaticaan: bewijsmateriaal in zaak verdwenen meisje Emanuela Orlandi overhandigd

Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. Het 15-jarige meisje verdween op 22 juni 1983 terwijl ze op weg naar huis was van een muziekles in het centrum van Rome. Ze is sindsdien spoorloos. Het Vaticaan, dat in de loop der jaren onder de loep kwam te liggen door de manier waarop het de zaak behandelde, kondigde in januari aan dat het een nieuw onderzoek had ingesteld, schrijft CNN.

Een actie voor het meisje bij Palazzo Montecitorio in Rome. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Bewijsmateriaal

In een verklaring zei het Vaticaan dat de Vaticaanse aanklager „alle bewijsmateriaal heeft verzameld dat beschikbaar is in de verschillende instellingen van het Vaticaan en de Heilige Stoel, terwijl hij ook naar bewijsmateriaal heeft gezocht door middel van gesprekken met personen die verantwoordelijk waren voor bepaalde vestigingen ten tijde van de gebeurtenissen.”

Via de persdienst van het Vaticaan zei de aanklager dat hij „enkele aanwijzingen voor onderzoek had gevonden die verdere overweging verdienen.” Volgens CNN was het onduidelijk waar de documenten naar verwijzen en of ze nieuw of uit archieven afkomstig zijn.