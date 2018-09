Israël schort vredesoverleg Palestijnen op

Sinds 2007 is het Palestijnse bestuur verdeeld: Fatah regeert op de Westelijke Jordaanoever, terwijl Hamas de scepter zwaait in de Gazastrook. Woensdag is afgesproken dat er binnen 5 weken weer een verenigd kabinet moet zijn. Israël, de VS en de EU beschouwen Hamas als een terroristische organisatie. Hamas beoogt de vernietiging van Israël. Het Israëlische kernkabinet heeft donderdag zes uur over de kwestie vergaderd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde donderdag dat iemand die „voor het terrorisme van Hamas kiest, geen vrede wil”, doelend op de Palestijnse president Mahmoud Abbas (Fatah). Via Twitter noemde hij de samenwerking een voortzetting van de Palestijnse weigering om verder te komen in de onderhandelingen. Hij zei later wel dat Abbas nog tijd heeft om op zijn schreden terug te keren en dat Israël nog steeds „echte“ vredesonderhandelingen wil.