Abdullah stevent af op klinkende overwinning

De Afghaanse kandidaat Abdullah Abdullah stevent af op een klinkende overwinning in de presidentsverkiezingen, maar er zal waarschijnlijk wel een tweede ronde nodig zijn. Na het tellen van ongeveer 80 procent van de stemmen had Abdullah donderdag 43,8 procent verzameld, meldde nieuwszender Al Jazeera. Een absolute meerderheid is vereist om in één keer te worden gekozen.