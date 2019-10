Dieven pikken portemonnee van hulpeloze man: 1500 cash buit

De man werd gisteren omstreeks 15.30 uur aan de Beukenlaan in het Brabantse Zundert beroofd. Hij zakte door problemen met zijn suikerspiegel in elkaar, meldt de politie in een opsporingsbericht. Vervolgens sloegen de verdachten hun slag. Ze pakken de portemonnee van het slachtoffer uit zijn jas en weten zo vijftienhonderd euro te ontvreemden.

„Bij het pakken van de biljetten vallen er enkele biljetten op de grond. Omstanders pakken deze nog op en de daders geven aan dat de biljetten van hen zijn. De biljetten worden aan de verdachten gegeven en direct hierna verlaten beide verdachten de Beukenlaan”, aldus de politie. Ze zijn vervolgens vermoedelijk per auto weggekomen.

De recherche zit op de zaak en kan elke tip gebruiken.