Oekraïense leger doodt Russen

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev op zijn website gemeld. De militairen veroverden in de buurt van het centrum van de stad in het oosten van Oekraïne drie controleposten van de separatisten. Eén militair raakte gewond.

De Oekraïense troepen namen eerder donderdagmidag met gepantserde voertuigen een controlepost van de separatisten in. Daarbij braken al gevechten uit.

Oekraïne liet woensdag weten dat de„antiterreuroperatie” van het leger tegen separatisten door zou gaan. De operatie begon vorige week maar lag stil vanwege een bestand rond de paasdagen.