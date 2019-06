Danielles dochter werd gepest: Ze wilde het kanaal in fietsen

Lezerscolumn

Danielle: "Toen mijn dochter naar de middelbare school ging, werd zij door twee meisjes uit groep 8 overgehaald om naar 'hun' school te gaan. Vervolgens werd zij door deze meisjes zo gepest, dat ze er depressief van werd.

Ziek

Ze was er zo down van dat ze van ellende bijna het kanaal in fietste waar ze elke dag langsreed. Toen ik dat ontdekte, heb ik haar direct ziek gemeld en aangemeld bij een andere scholengemeenschap, waar de meeste klasgenoten van de basisschool heen waren gegaan.

De volgende dag heb ik haar boeken ingeleverd bij haar oude school. Het ergste was nog, dat volgens haar mentor en het hoofd van de school er niets was gebeurd. Na drie dagen thuis te zijn geweest is ze naar de andere school gegaan, waar ze gelukkig met open armen werd ontvangen en nooit is gepest.

In de val

Later kreeg ik het hele verhaal van klasgenoten uit haar groep 8 te horen. Het zou van die twee pestkoppen een vooropgesteld plan zijn geweest om mijn dochter in de val te lokken. Dat kinderen zo slecht zijn!

Ik had die twee bijna wat aangedaan! Dus die boetes voor pestgedrag in de VS? Prima plan! Mag van mij nog wel hoger. Mijn kind heeft er in ieder geval heel veel last van gehad. Gelukkig hebben we het tij kunnen keren."