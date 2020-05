Hoezo coronamaatregelen? Gevangenen vieren massaal Suikerfeest

De PI Krimpen aan den IJssel erkent dat er binnen de gevangenismuren door groepen van zo’n vijftig personen gezamenlijk het Suikerfeest is gevierd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Terwijl heel Nederland wacht tot grote bijeenkomsten weer mogelijk zijn, lapt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) coronarichtlijnen aan de laars door in de gevangenis het Suikerfeest te laten vieren door in ieder geval ’rond de vijftig’ gevangenen per groep.