Lek in beveiliging bajes Zaanstad

Archieffoto van de Penitentiaire Inrichting in Zaanstad. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZAANSTAD - Het Justitieel Complex Zaanstad is na eerder uitgelekte beelden van feestende gevangenen en enkele smokkelzaken opnieuw in verlegenheid gebracht. Twee medewerkers zijn naar huis gestuurd vanwege een luchtdrukwapen dat door de beveiliging was gekomen.