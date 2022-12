Premium Het beste van De Telegraaf

Nestor Nederlandse bergsport Herman Plugge (83) overleden: ’Het zweet gutst niet meer’

Door Silvan Schoonhoven

Het was de tijd dat Nederland nog de adem inhield voor de buis als onze bergbeklimmers zich naar ijle hoogte waagden. Donderdag overleed de nestor van de Nederlandse bergsport: Herman Plugge, pionier uit het het tijdperk van roemruchte Nederlandse klimexpedities. Plugge (83) was een avonturier van de oude stempel die successen vierde maar ook een rol speelde in het grootste schandaal in de Nederlandse bergsport.