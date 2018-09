Morgen 24 graden!

Er worden maxima verwacht van 20-24 graden. Op een enkele plek in het binnenland is de zomerse 25 gradengrens niet geheel uitgesloten.

Het warme weer wordt veroorzaakt door enerzijds hogedruk boven Scandinavie, die langzaam in kracht afneemt, en anderzijds lagedrukgebieden boven Zuid-Europa die tegengas geven. Daardoor stelt zich bij ons een warme zuidoostelijke tot zuidelijk stroming in die de warme lucht opstuwt.

Het is morgen een zonnige dag. Later ontstaan stapelwolken maar het blijft lang droog. Misschien ontstaat er aan het einde van de dag een onweersbui. De temperaturen lopen snel op. Aan zee wordt het 18-20 graden, landinwaarts 20-24 graden.

Vandaag is er minder zon. We beginnen met zonnige perioden maar al snel verschijnt er bewolking. De lucht is onstabiel van opbouw en er ontstaan enkele regen- en onweersbuien, verspreid over het land. De temperaturen liggen tussen 16 en 21 graden.

Op Koningsdag, zaterdag, is het iets minder warm dan vrijdag. De dag begint met zonnige perioden. Later ontstaan weer stapelwolken en kan er een regen- of onweersbui vallen. Met 17-22 graden lijkt het een aangename feestdag te zullen worden.

In de loop van het weekeinde wordt tijdelijk minder zachte lucht aangevoerd. Vanaf medio volgende week keert het warmere weer weer terug.