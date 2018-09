'Wij doen niet mee aan liquidaties met drone'

Vooral de SP, het CDA en D66 twijfelden aan de stelligheid van Hennis. Volgens deze partijen valt niet na te gaan of buitenlandse geheime diensten, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten, ook Nederlandse inlichtingengegevens gebruiken of hebben gebruikt om met onbemande vliegtuigjes vermeende terroristen of anderen uit te schakelen.

Hennis, die er in het openbaar niet te veel over kon zeggen, wees erop dat de militaire inlichtingendienst MIVD tijdens militaire operaties gegevens kan delen met partnerlanden. Het is daarbij niet gebruikelijk dat diensten elkaar melden of informatie ook voor andere doelen wordt gebruikt. Het is ook niet bekend op basis van welke informatie andere landen operaties uitvoeren, aldus de minister. Ze voegde eraan toe dat Nederlandse diensten alleen „informatie verzamelen op basis van Nederlandse opdrachten”.

Tijdens missies, destijds in Afghanistan en nu in Mali, is volgens Hennis een goede inlichtingenpositie cruciaal voor de veiligheid van de militairen, maar ook voor de lokale bevolking. Nederland zou een verzoek van een ander land om inlichtingen nooit inwilligen als er aanwijzingen zijn dat we daarmee zouden meewerken aan iets dat in strijd is met het internationaal recht, zei de bewindsvrouw.

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet voor het delen van inlichtingen expliciet als voorwaarde moet stellen dat deze niet gebruikt mogen worden voor illegale liquidaties. Volgens Hennis handelt het kabinet „in de geest” van die oproep.

Nederland beschikt over drones, maar die zijn niet bewapend. Er zijn ook geen plannen ze wel van wapens te voorzien, aldus de minister.