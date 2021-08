Amerikaanse rapper T.I. mee naar bureau na fietsincident Amsterdam

Het lijkt erop dat T.I. door rood licht reed en dat de politie hem daarna tot stoppen maande. Hij stopte echter niet meteen omdat de artiest naar eigen zeggen niet verstond wat tegen hem werd gezegd. Daarna werd hij afgesneden waardoor hij met zijn stuur de zijspiegel van de politieauto stuk reed. Ook zou hij tijdens het fietsen zijn telefoon in de hand hebben gehouden.

In de video’s kan T.I. wel om het incident lachen. Hij verbaasde zich enigszins dat hij geen handboeien om kreeg en dat hij gewoon zelf in de auto mocht stappen. „Ik werd gewoon uitgenodigd om in te stappen”, lacht hij.

Klaarblijkelijk mocht T.I. ook snel weer gaan, want even later praat hij op een terrasje na over het voorval met enkele Nederlanders. „Ze schieten hier niet op je”, zegt een van hen. „Jullie horen het. Daarom reis ik over de wereld, zodat jullie het verschil kunnen zien”, zo sluit T.I. daarna af. „Ik heb een geweldige tijd hier.”