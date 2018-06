'Veroordeling relschoppers Ajax moeilijk'

Hij reageert hiermee op de suggestie van Ajax dat via het kaartsysteem herleidbaar is wie zondag op welke rij en welke stoel zat. Dat kan volgens De Roos hoogstens een aanwijzing opleveren, „maar niet meer dan dat. Het is te weinig om te bewijzen dat iemand die het kaartje voor die plek kocht daar ook daadwerkelijk heeft gezeten.”

„De stoel kan persoonsgebonden zijn, maar de kaart kun je wellicht weggeven, of je ruilt tijdens de wedstrijd van plaats”, redeneert De Roos. „Als de kaartbezitter wordt gevraagd of hij daar zondag tijdens de bekerfinale was en hij zegt nee, zit je al. Bewijs het tegendeel maar eens.”

In de verkeerswetgeving is dat beter afgetimmerd. Daar betaalt degene die te hard rijdt uiteindelijk de boete en niet per se de eigenaar van de auto als die op het moment van de overtreding niet reed. De Roos: „Dat zou wel iets zijn om in de nieuwe Voetbalwet op te nemen, of je moet het dragen van bivakmutsen in stadions verbieden.” Het achterhalen van plaatsbewijzen via het kaartsysteem is hoogstens een stapje in de opsporing, zegt hij.