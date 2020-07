Schoonmaakbedrijf ernstig bedreigd na rel rond Akwasi

De eigenaar van het schoonmaakbedrijf is zeer bezorgd over hoe dit nu verder zal gaan. „De medewerker heeft dinsdag meteen een brief met excuses naar de heer Akwasi gestuurd, maar daarmee is de kous helaas niet af. Wij willen alles doen wat in ons vermogen ligt om de kwestie in rustiger vaarwater te brengen en de gemoederen tot bedaren te brengen, maar de publicaties op het internet - buiten ons om - kunnen wij niet meer terugdraaien.”

Het schoonmaakbedrijf krijgt de hele dag door telefoontjes, appjes en mails met bedreigingen. Bedreigingen tegen zowel de betreffende medewerker als tegen het bedrijf. Daarom is besloten de politie in te schakelen.