BBC schorst presentator na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag

De tabloid The Sun kwam als eerste met het verhaal naar buiten. Zij schrijven dat de presentator vanaf 2020 regelmatig in zijn onderbroek videobelde met de minderjarige. Ook zou hij 35 duizend pond hebben betaald om alles in de doofpot te houden. In haar verhaal stelt de moeder van de minderjarige, die toen 17 zou zijn geweest, ook „dingen heeft laten zien.” Ook zou de presentator eens woest hebben laten weten dat hij „niet f*cking gebeld wilde worden.”

De BBC stelt in een verklaring „alle beschuldigingen” serieus te nemen. „Dit is een complexe en snel veranderende situatie en de BBC werkt zo snel mogelijk aan het vaststellen van de feiten om de juiste volgende stappen te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze zaken eerlijk en zorgvuldig worden afgehandeld.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Volgens de omroep kwamen er in mei voor het eerst signalen over de kwestie en kwam er donderdag nieuwe informatie „van een andere aard” aan het licht. De BBC heeft naast een eigen onderzoek ook contact met de externe autoriteiten.

Het is nog niet bekend om welke BBC-presentator gaat, behalve dat het een man is. The Sun meldde dat het iemand is die „bekend is bij een miljoenenpubliek.” Meerdere presentatoren, zoals Gary Lineker, Jeremy Vine, Rylan Clark en Nicky Campbell, hebben al duidelijk gemaakt dat zij in elk geval niets met de zaak te maken hebben.

Eerder zondag eiste de Britse regering al opheldering over de kwestie.