BBC-ster onder vuur na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag

De tabloid The Sun kwam als eerste met het verhaal naar buiten. Zij schrijven dat de presentator vanaf 2020 regelmatig in zijn onderbroek videobelde met de minderjarige. Ook zou hij 35 duizend pond hebben betaald om alles in de doofpot te houden. In haar verhaal stelt de moeder van de minderjarige, die toen 17 zou zijn geweest, ook „dingen heeft laten zien.” Ook zou de presentator eens woest hebben laten weten dat hij „niet f*cking gebeld wilde worden”.

In de loop van de middag meldde de BBC zelf dat de kwestie besproken zal worden met Lucy Frazer, de Britse minister voor Cultuur en Media. Frazer noemde de aantijgingen „schokkend en zwaar zorgwekkend”.

Tekst loopt door onder de tweet.

Hel

De tiener zou ook via PayPal geld ontvangen hebben, wat volgens de moeder meermaals is gebeurd. Daarmee zou de tiener ook drugs hebben gekocht. De familie zou in mei een klacht hebben ingediend bij de BBC, waar volgens hen niets mee is gedaan. Met name het feit dat de presentator nog niet geschorst is doet haar pijn, zo schrijft The Sun: „We zijn door een hel gegaan en we willen nu dat het stopt. De impact is enorm en naar de pers gaan is misschien de enige manier om eruit te komen.” De minderjarige in kwestie is nu 20 en is volgens de moeder „niet meer hetzelfde.”

Enkele bekende BBC-namen als Gary Lineker, Jeremy Vine en Rylan Clark hebben laten weten dat zij niet onder het vergrootglas liggen. Eerder kwam een andere bekende Britse presentator, Phillip Schofield van ITV, onder vuur nadat hij een affaire had gehad met een jongere collega.

De BBC heeft laten weten dat zij de aantijgingen in The Sun zeer serieus nemen en dat er een onderzoek zal volgen. Ondertussen eisen Britse politici antwoorden. Oppositiepartij Labour heeft laten dat wat hen betreft de presentator allang geschorst had moeten worden. En stelt de Conservatieve oud-minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel: „De beschuldigingen die te lezen zijn in The Sun zijn absoluut afschuwelijk. De BBC heeft wat uit te leggen aan het land dat hen financiert en hun vertrouwen in de omroep stelt. Daarbij moet de omroep meewerken met de politie als die wordt benaderd om een onderzoek in te stellen.”