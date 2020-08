Acht jaar cel en tbs voor wurgen 80-jarige man in Den Haag

Slachtoffer en dader waren buurtgenoten. C. heeft verklaard dat hij op de bewuste dag - 20 oktober 2018 - door het slachtoffer is aangerand en aangevallen. Om zichzelf te verdedigen zou hij de bejaarde man hebben geslagen en diens keel hebben dichtgedrukt. Hij zou extra geëmotioneerd zijn geweest omdat het slachtoffer hem in het verleden zou hebben misbruikt. De rechtbank gelooft de lezing van C. over de gebeurtenissen niet. Er is geen forensisch bewijs dat zijn verhaal ondersteunt en de verklaringen van C. zijn niet consistent, aldus de rechter.

Van het misbruik in het verleden zijn wel meldingen bekend, maar aangifte is er nooit gedaan. In 2015 kwam het al eens tot een uitbarsting toen de Hagenaar de bejaarde man onder meer met een pan op het hoofd heeft geslagen. Hij is daar destijds voor veroordeeld.

Camera’s hebben op de dag van het geweld een gesprek tussen de twee mannen geregistreerd, bij de woning van het slachtoffer aan de Gaslaan. Zij zijn toen samen naar binnen gegaan. C. kwam kort daarna weer naar buiten. Niet lang daarna alarmeerde een buurman de politie, omdat er bloed lag bij de deur van de woning van het slachtoffer. De man werd daarop levenloos aangetroffen.

Gedragsdeskundigen hadden tbs met voorwaarden geadviseerd, omdat er sprake is van meerdere stoornissen. Die maatregel kan met maximaal vijf jaar cel worden gecombineerd. Het OM had daarom vijf in plaats van acht jaar geëist. De rechtbank is het daarmee niet eens, „omdat vergelding en normbevestiging in dit geval voorgaan.” Dat C. behandeld moet worden, vindt de rechtbank ook. Daarom heeft zij tbs met dwangverpleging opgelegd, naast de acht jaar cel.