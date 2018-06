Verkiezing president Libanon mislukt

Libanon gaat gebukt onder een enorme vluchtelingenstroom uit Syrië: meer dan 1 miljoen op een bevolking van 4 miljoen. De politiek is diep verdeeld over hoe om te gaan met de burgeroorlog in het buurland.

De ambtstermijn van de huidige Libanese president Michel Suleiman loopt eind mei af. Volgens de staatsrechtelijke traditie moet het staatshoofd een maronitische christen zijn.