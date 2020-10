Oud-leerlingen starten doneeractie voor leraar na fatale mishandeling in Arnhem

Het streefbedrag was driehonderd euro, rond het middaguur was zaterdag meer dan dertienhonderd euro ingezameld. „Wanneer zinloos geweld iemand uit het leven rukt, die nog vol in de bloei van zijn leven stond, is deze inzamelingsactie het minste wat we kunnen doen”, schrijven de initiatiefnemers op de site van ’doneeractie’.

In het onderzoek naar de fatale mishandeling van de 73-jarige zijn nu zeven verdachten aangehouden van wie er vrijdag één is vrijgelaten. Deze minderjarige jongen uit Westervoort beschouwt het Openbaar Ministerie niet langer als verdachte. Twee nieuwe verdachten hebben zichzelf gemeld bij de politie, waarmee er nu in totaal zes mogelijk betrokkenen zijn. Zij zitten nog vast en worden verhoord. De politie onderzoekt de zaak met 25 rechercheurs.