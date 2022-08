Premium Het beste van De Telegraaf

Gewapende terreur drugscriminelen tegen Mexicaanse burgers

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Ⓒ REUTERS

MEXICO-STAD - In Mexico liggen de autoriteiten onder vuur nadat in het noorden van het land bij een golf van gericht bendegeweld zeker twaalf burgers om het leven zijn gekomen. De politiek lijkt geen antwoord te hebben op de gewelddadige terreur tegen de bevolking in onder meer het grensgebied met de VS. Ook wordt de autoriteiten verweten dat ze tijdens de gewelduitbarstingen te lang niets van zich lieten horen.