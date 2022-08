Schrik om geweld in Mexico

Negen nietsvermoedende burgers kwamen bij de bendeterreur om het leven. Onder meer twee vrouwen kwamen om bij een ontploffing van een molotovcocktail die bij een minisuper van de nationale keten Oxxo naar binnen was gegooid.

Een buurvrouw van de buurtwinkel schrijft in een buurt-app: „Ik ben doodsbang. Mijn honden blaften maar van angst durfde ik niet eens te kijken.”

Een dag na het geweld in Juárez staken gewapende mannen in buurstaat Baja California minstens tien stadsbussen in brand in onder meer Tijuana.

Volgens analisten toont de georganiseerde misdaad met de terreur zijn vuist en wil zij laten zien dat er met haar niet valt te sollen. De kritiek op het veiligheidsbeleid van de Mexicaanse regering zwelt aan. President Andrés Manuel López Obrador’s (AMLO) beleid van ’abrazos no balazos’ (knuffels in plaats van kogels) is volgens critici een papieren tijger en leidt niet tot een einde aan het geweld.

Veiligheidsexperts waarschuwen dat de bendes misdaad terreuracties kunnen uitbreiden naar sectoren van de overheid.