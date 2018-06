Iran dient klacht in bij VN tegen VS

Volgens een woordvoerder van de VN gaat het om een ,,unieke zaak" als de VS een ambassadeur van een ander land bij de VN weigeren. Abutalebi werkte eerder al in België, Italië en Australië. Omdat het hoofdkantoor van de VN in New York is, kan hij daar zonder visum niet aan de slag. De volkerenorganisatie dient als ontmoetingsplaats tussen de landen in de wereld om conflicten via dialoog vreedzaam te beslechten. Daarom hebben de VS zich ook in een volkenrechtelijk verdrag met de VN, de zetelovereenkomst uit 1947, verplicht om buitenlandse diplomaten bij het VN-hoofdkwartier in New York toe te laten.

Als de VS en de VN er niet uitkomen, dan lost internationale arbitrage de visumzaak op. Dan beslist een commissie van drie, een benoemd door de VS en een door de VN. Die zoeken samen een ,,derde man'' aan. Als dit niet lukt, dan doet de president van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat.