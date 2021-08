Premium Het beste van De Telegraaf

’Omslag sneller maken door acceptatie’ Maarten van der Weijden: ’Corona kun je zien als ’een soort collectieve pech’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Maarten van der Weijden: „Na een tijdje heb je overal zo lang over nagedacht dat het wel klaar is en dan ontstaat er een soort van rust.” Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

Wat hebben wij geleerd van de coronacrisis? Inspirerende Nederlanders blikken terug, én vooruit. Olympisch kampioen Maarten van der Weijden kreeg een andere kijk op het leven toen hij jaren geleden van kanker genas. Die les is ook nu toepasbaar: „Accepteer pech. Ons leven is niet maakbaar, dat is flauwekul.”