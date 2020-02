Broekers-Knol nog altijd niet om tafel met ’Marokko’

„De stand van zaken is onveranderd”, meldt haar woordvoerster. „Er wordt gewerkt aan een brede relatie met Marokko. De inzet is tot een bezoek te komen.” De afspraak is hard nodig omdat het nauwelijks lukt uit in Nederland uitgeprocedeerde Marokkanen terug te sturen naar het Noord-Afrikaanse land. De staatssecretaris wordt bij pogingen om dat voor elkaar te krijgen keer op keer geschoffeerd.

Marokkanen maken vrijwel geen kans op asiel in Nederland. Toch loopt terugsturen spaak. De afgelopen vijf jaar gebeurde het meer dan 1000 keer dat Marokko een verzoek tot terugkeer niet of negatief heeft beantwoord, blijkt uit cijfers die de Dienst Terugkeer en Vertrek onlangs verstrekte aan De Telegraaf. Juist asielzoekers uit veilige landen zorgen voor veel overlast.

Verbijstering in Kamer

Broekers-Knol liet eerder tot verbijstering van de Tweede Kamer weten dat ze in Rabat niet aan tafel kwam bij de juiste persoon. De verwarring was helemaal compleet toen minister Kaag (Buitenlandse Handel) zei dat Nederland wel degelijk welkom was in Marokko. Vervolgens werd een afspraak tussen staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) en de ambassadeur van het Noord-Afrikaanse land begin december op de valreep door laatstgenoemde afgezegd.

Vanuit de Tweede Kamer is onvrede ontstaan over het wijfelende optreden van Broekers-Knol op dit dossier. Zelfs in de coalitie wordt nu verwacht dat de staatssecretaris daadkrachtiger optreedt om Marokko te bewegen eigen onderdanen ’gewoon’ terug te nemen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de VVD-bewindsvrouw over het onderwerp.

